Fenerbahçeli Gökhan Gönül derbide oynamak istiyor

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül'den iyi haber geldi.
Bir süredir antrenmanlarda yer almayan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin son idmanına katıldı.
Yıldız futbolcu Gökhan Gönül, Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. Kaptan, kadroda olmamasına rağmen Sivas Belediye mücadelesinde takım otobüsünde yer aldı, maç sonunda soyunma odasında arkadaşlarını kutladı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi. Tecrübeli sağ bekin sağlık ekibine, "Gerekirse ağrı kesici iğne olurum. Bu maçta mutlaka oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı. Gökhan şimdi gözünü Beşiktaş maçına çevirdi.
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