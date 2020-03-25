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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 14:48
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 14:48

Fenerbahçeli futbolcular korona testine giriyor

Fenerbahçeli futbolcular korona testine giriyor

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Dünyayı adeta esir alan koronavirüs salgınına karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre; Fenerbahçeli futbolcular bugün koronavirüs testine girecek.

Fenerbahçeli futbolcular koronavirüs testine girmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

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