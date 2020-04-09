Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor

Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada evlerinde antrenman yapıyor.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı. Görüntülerde futbolcuların verilen program dahilinde yaptığı kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları yer aldı.
Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.
Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. �� pic.twitter.com/xfOXbpoZFY— Fenerbahçe SK - ��#EvdeKal (@Fenerbahce) April 9, 2020
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.
Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.
Beşiktaş, genç teknik adamın gelişinden sonra ofansif açıdan daha etkili bir takım oldu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.
UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.
Başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden çok sayıda kulübün ilgilendiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle bu sezon yeterince faydalı olamadığı Galatasaray'da kalıp, gelecek sezon daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.