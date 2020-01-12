Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ali Koç resmen açıkladı! Comolli ile yollar ayrılacak mı? Ali Koç resmen açıkladı! Comolli ile yollar ayrılacak mı? Ali Koç, Sportif direktör Damien Comolli'nin Simon Falette transferinin ardından twitter hesabı açıp açıklamalar yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız Feghouli'den şampiyonluk sözleri: Bir kez daha başaracağız Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, daha önce geriden gelerek şampiyon olduklarını anımsatarak, bunu tekrar yapabileceklerine inandığını söyledi.

Nzonzi'den itiraf: İşler kötü gittiği zaman... Nzonzi'den itiraf: İşler kötü gittiği zaman... Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Steven Nzonzi, Fransız basınına konuştu.

Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için gitti! Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için gitti! Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.