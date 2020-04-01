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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 19:52
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 19:52

Fenerbahçeli futbolcular da "evde kal" dedi

Fenerbahçeli futbolcular da "evde kal" dedi

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Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.

Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Fenerbahçeli futbolcular da ‘evde kal‘ dedi
Fenerbahçeli futbolcular da ‘evde kal‘ dedi

Fenerbahçeli futbolcular da ‘evde kal‘ dedi

Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videolarla 'Evde kal' çağrısında bulundu.

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