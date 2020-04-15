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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:36
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:36

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan

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Ferdi Kadıoğlu'nun adı İngiliz ekibi Derby County ile anılıyordu.

Fenerbahçe’de bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan genç yıldızın son talibi Alkmaar oldu. Ferdi’nin yetiştiği ülke olan Hollanda’nın önde gelen takımları arasında yer alan Alkmaar, yeni sezonda başarılı orta saha oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı-Beyazlılar, ligde Ajax ile zirveyi paylaşıyor. Alkmaar son dönemde Wigndal (20), Koopmeiners (22), Stengs (21) ve Boadu (19) gibi gençleri Hollanda futboluna kazandırdı.

(Fanatik) 

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