Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na bir talip de Hollanda'dan

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Beşiktaş'a yeni sezonda yıldız yağacak Beşiktaş'a yeni sezonda yıldız yağacak Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızına bir talip daha Fenerbahçe'nin genç yıldızına bir talip daha Ferdi Kadıoğlu'nun adı İngiliz ekibi Derby County ile anılıyordu.

Şampiyonlar Ligi o tarihte oynanabilir Şampiyonlar Ligi o tarihte oynanabilir İspanyol radyosu Cadena Ser, flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında yapılabileceği ve eğer zaman kalmazsa çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanabileceğini öne sürdü.

İngiliz ekibi tepki toplayan kararından döndü İngiliz ekibi tepki toplayan kararından döndü İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik direktörü Erol Bulut, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...' Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...' 2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...