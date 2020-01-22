Fenerbahçeli Falette hakkında bomba iddia! Erzurumspor istemedi...

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Fenerbahçe’nin tartışmalar içerisinde transfer ettiği fakat hala lisansını çıkaramadığı Simon Falette’nin geçtiğimiz sezon Erzurumspor’a teklif edildiği fakat mavi beyazlı yönetimin oyuncuyu istemediği öğrenildi.
ERZURUMSPOR FALETTE'İ İSTEMEDİ
Daha önce Luiz Gustavo - Tolga Ciğerci transferlerinde tam isabet sağlayan ve Rogon menajerlik şirketiyle yakın ilişkiler kuran Ali Koç’un yine aynı adresten Falette’i alması tartışmalara yol açarken tecrübeli stoperin geçen sezon 750 bin Euro karşılığında Erzurumspor’a teklif edilmesinin ortaya çıkması bir anda dikkat çekti. Bu sezon E.Frankfurt formasıyla sadece 1 maça çıkan ve kalitesiyle kafalarda soru işareti bırakan Falette, Comolli ve Ali Koç arasındaki krizin patlak vermesine sebep olurken, 27 yaşındaki Gineli defansın sahaya çıkacağı tarih ise camia tarafından merakla bekleniyor.
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