Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Hertha Berlin'den kanca

Hertha Berlin'den Altay atağı... Bu sezon Bundesliga'da ligde kalma savaşı veren Hertha Berlin ara transferde en çok para harcayan kulüplerin başında geliyor. Hertha Berlin scout ekibinin gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve Altay'ı listenin başına aldığı ortaya çıktı.
KLİNSMANN DA ÇOK BEĞENİYOR
Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın da Altay'ı çok beğendiği ve yönetime verdiği raporda, "Çok kabiliyetli ve istikbal veren bir kaleci. Altay'ın transferi bu kulüp için olumlu olur" dediği öğrenildi.
GÖZLEMCİLERDEN YAKIN TAKİP
Hertha Berlin Kulübü'nün gözlemcilerinin Altay Bayındır'ı bir süredir izlediği ve sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda da genç kalecinin takip edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TEKLİF SEZON SONU YAPILACAK
Fenerbahçe Yönetimi'nin Altay Bayındır'ı bırakmak istemediği ancak astronomik bir rakam karşısında transfere izin verebileceği belirlendi. Hertha Berlin teklif için sezon sonunu bekliyor.
Bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 resmi karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Altay'a birçok kulüp talip.
(Takvim)
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