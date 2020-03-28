Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası

SPOR GÜNDEMİ

Koronavirüs hakemleri yaktı! Koronavirüs hakemleri yaktı! Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası Fenerbahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs... Galatasaray yönetiminde bir isim daha! Koronavirüs... Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi

Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden hareket Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden hareket Lig yarışında geride kalan ve şampiyonluktan kopan Fenerbahçe'yi kadrodaki sıkıntılar çok etkiledi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık oyuncuların farklı pozisyonlara geçmesi ana nedenlerden biri haline geldi.

Fatih Terim büyük FACİAYI böyle önlemiş! Fatih Terim büyük FACİAYI böyle önlemiş! Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in, Beşiktaş ile oynanan derbi maçı sonrası riskli gördüğü için idmanları iptal ettiği ve takımın 4 gün bir araya gelmediği öğrenildi.