Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde olay çıktı! 7 kişi gözaltına alındı...

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe-Galatasaray CANLI ANLATIM Fenerbahçe-Galatasaray CANLI ANLATIM Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı anlatımı futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. İstanbul’un iki ezeli rakibinin karşı karşıya geleceğimi dev mücadelede iki takibin de ilk 11’leri belli oldu…

Başkent derbisinde tek gollü zafer Başkent derbisinde tek gollü zafer Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde olay çıktı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde olay çıktı Fenerbahçe ve Galatasaray dev derbi için Süper Lig'in 23. haftasında karşıya gelecek. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde karşı karşıya gelen taraftarlar arasında olay oldu. Emniyet ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'ten derbi öncesi olay sözler! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia ile bir araya gelen Fransız golcü, derbiyle ilgili olarak bakın neler söyledi...

Podolski Antalyaspor'u galibiyete uçurdu Podolski Antalyaspor'u galibiyete uçurdu Süper Lig'in 23. hafta maçında Antalyaspor, Lukas Podolski'nin son dakika golüyle Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla devirerek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin ise galibiyet hasreti devam etti.

TFF'den Van için başsağlığı mesajı TFF'den Van için başsağlığı mesajı TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak