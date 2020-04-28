Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
“Bugün Fotomaç Gazetesi’nde kulübümüze karşı niyeti kamuoyunca malum olan bir yorumcu zatın eski MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’yla yaptığı bir röportajı yayınlamıştır.
Röportaj içeriğinde kulübümüzü direkt ilgilendiren bir bölüme ilişkin söz hakkımızı kullanmak adına açıklama yapma gereği doğmuştur.
Türk futbolu, VAR sistemi ve hakem atamaları konularına dair diyalogların yer aldığı bu içeriğin tarafımızla ilgili bölümünde;
VAR hakemi ve teknik ekibinden bahsedilerek,
"VAR odasındaki teknik ekipte maalesef sıkıntılarımız oldu. Bu ekipler bize bağlı değil. Fenerbahçe TV'den gelen görevliler vardı" şeklinde okuyucu nezdinde algı yaratmaya yönelik, kulübümüze itham içeren, imaya meyil eden çeşitli söylemler sarf edilmiştir.
MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu’nun verdiği röportaj aracılığıyla maç sonuçlarını etkileyen VAR kararlarının sanki kulübümüze hizmet eden insanlar tarafından manipüle ediliyormuş iması yaratmaya çalışması, tarafımızca asla kabul edilemez.
Ortaya attığı bu iddianın aslı var ise kendisinden beklentimiz başta dönemin federasyonu olmak üzere kimseyi zan altına bırakmamak adına açıklamalarını daha da detaylandırmasıdır.
Öte yandan, Yusuf Namoğlu’nun iddia ettiği olayı, görev süresi içerisinde açıklamamasını ve gerekli önlemleri almayarak sorumluluğunu yerine getirmemesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Tamamıyla algı manipülasyonu yaparak Fenerbahçe Kulübü’nü zan altında bırakma amacı taşıyan bu ve bu gibi zihniyetler, ne acıdır ki Türk futbolunda MHK Başkanlığı gibi önemli görevler alabilmekte, kanaat önderi olarak olabilmektedir.
Şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz ki,
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak federasyon yönetim kurulu, kurulları ve idari kadrolarında görev alan kişilerin, tuttukları takımların formalarını çıkarmamalarının Türk futboluna büyük zararlar verdiğini, defalarca dile getirdik.
Bu doğrultuda son federasyon seçimlerinde ne yönetim kuruluna ne de kurullara herhangi bir isim tavsiye etmemiştik.
Bu ilkemizdeki temel amacımız, MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu’nun iddia ettiği ama gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan yukarıda belirttiğimiz nitelikteki durumların yaşanmasının önüne geçmek ve Türk futbolunun liyakat sahibi kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğine olan inancımızdır.
Son olarak, Türk futbolunun daha fazla zarar görmemesi adına bu ve benzeri, misyonu, amacı, hedefi açık olan, şu anda faal görev yapan olası şahısların da Türk futbolundan ivedilikle temizlenmesi gerektiğini de bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”
Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.
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