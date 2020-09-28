Fenerbahçe'den 'Yorumsuz' paylaşımı

Fenerbahçe sosyal medya hesabı, Galatasaray derbisinin ardından Luyindama'nın Ferdi Kadıoğlu'nun koluna bastığı pozisyonu ‘Yorumsuz' diyerek paylaştı. Paylaşım anında binlerce yorum ve beğeni aldı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sarı Lacivertli ekibin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda faul gerektiren bir durum olmadığını belirtmiş ve oyunu devam ettirmişti.

Pozisyon, futbol kamuoyundan tartışmalara neden olurken, Fenerbahçe'den son dakika paylaşımı geldi. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu'nun koluna aldığı darbeyi paylaştı, 'Yorumsuz' notunu düştü.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.