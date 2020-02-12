Fenerbahçe'den yıldızlı logo açıklaması geldi

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz günlerde TAB Gıda ile bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirmişti. Bu anlaşma sonrası kullanılan logo ile ilgili yapılan yorumlar sonrası Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz günlerde TAB Gıda ile bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirmişti. Bu anlaşma sonrası kullanılan logo ile ilgili yapılan yorumlar sonrası Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi...

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

Kulübümüz; geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde hızlı servis restoran zinciri devi TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirdiğini kamuoyu ile paylaşmış, anlaşmaya dair imza törenini yine aynı ay içerisinde gerçekleştirmişti.

İki dev marka arasında imzalanan bu anlaşmanın sonrasında özellikle sosyal medya üzerinden kulüp logomuzun yanlış kullanıldığına dair yapılan yorumlar nedeniyle konu hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur.

TAB Gıda ile aramızda gerçekleştirilen bu iş birliği tüm kulübümüzü kapsayan bir anlaşma olup; Kulübümüzün çatısı altında bulunan herhangi bir spor branşını tek başına temsilen gerçekleşmemiştir.

Bu nedenle; Kulübümüzün kurumsal kimliğinde belirtildiği gibi yıldızsız logo kullanımı yapılmış olup, kullanımda herhangi bir hata olmamıştır.

Anlaşmanın camiamız için hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyor, tüm taraftarlarımızın TAB Gıda çatısı altında bulunan markalara (Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci) ilgi göstererek, Fenerbahçe Spor Kulübü logolu menüleri tercih edip, kulübümüze destek olmalarını rica ediyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ