Fenerbahçe'den yıldız oyuncuya 3 milyon Euro'luk teklif

Bu sezon Hasan Ali Kaldırım’a alternatif olabilecek bir sol bek almamanın bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe, bu kez işi şansa bırakmayacak. Uzun süredir bu mevkiye oyuncu arayan sarı lacivertliler, kendilerini kanıtlamış iki isimde karar kıldı: Kwadwo Asamoah ve Ricardo Rodriguez. İki aday arasında öncelikle Asamoah’ı isteyen yönetim, bu sezon sadece 11 maçta oynayabildiği için Inter’den ayrılma kararı alan Ganalı oyuncu için kesenin ağzını açtı. Kanatlara ve forvete de takviye yapacak olan sarı lacivertliler en yüksek bütçeyi sol beke ayırdı.
İkinci aday Ricardo Rodriguez
İki yıl önce Juventus’tan Inter’e bedelsiz olarak gelen Asamoah’a, “Bonservisini alıp getirirsen, sana orada kazandığın yıllık 3 milyon Euro’yu garanti ederiz” teklifi yapan sarı lacivertler, şimdi beklemeye geçti. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimali son derece yüksek. Asamoah’ta sorun çıkması halinde, daha önce de görüşme yapılan Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodrigues ile yeniden temasa geçilecek.
(Hürriyet)
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