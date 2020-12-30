Fenerbahçe'den yeni yıl mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, teknik direktör Erol Bulut ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, yeni yıl öncesinde "güzel" temennilerde bulundu.
Erol Bulut yaptığı paylaşımda, "2021 yılında herkese sağlık mutluluk bol başarılar dilerim, inşallah herkesin 2021 yılı 2020 yılından daha hayırlı daha başarılı geçer." ifadesini kullandı.
Mert Hakan Yandaş ise "Yeni yılda herkese huzur mutluluk ve sağlık diliyorum. İnşallah 2020 yılını atlatırız ve hepimiz için bu dönemde yaşadığımız kötülüklerden uzak bir yıl olur." değerlendirmesinde bulundu.
Marcel Tisserand da "Merhaba, Fenerbahçe taraftarlarına mutlu yıllar dilerim. Umarım, bu sene, geçen yıldan daha güzel geçer." şeklinde görüş belirtti.
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