Semih Özsoy: Volkan Demirel ile görüşüldü, kendisi karar verecek

LUIZ GUSTAVO SÖZLERİ

Luiz Gustavo transferi üzerine konuşan Özsoy, “Transferler ile ilgili Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı, pazartesi gününe kadar. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp halletmeye çalışıyoruz. Ali başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı ve o ruhu kaybetmemek. Hakikaten islim üzerindeyiz, forma anlamında ve futbol anlamında değil, hava anlamında. Ali başkanın yaptıkları ile birlikte Damien Comolli gerekli açıklamaları yapar size. Oyuncu bazında konuşmayalım. Transferin bitmesine çok az kaldı dedim. Oyuncular olabilir, önemli olan Fenerbahçemizin şartlarına uyması” ifadelerini kullandı.

“VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞÜLDÜ”

Volkan Demirel’e dair de açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, “Kendisi ile de görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir” şeklinde konuştu.