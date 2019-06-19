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Fenerbahçe'den Tyler Boyd atağı

Fenerbahçe'den Tyler Boyd atağı

Daha önce Fenerbahçe'ye Luis Neto'yu getiren Vlado Bozinoski, Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Tyler Boyd'a sarı lacivertli formayı giydirebilir.

TM Dijital Haber Merkezi

Ocak ayında Ankaragücü’ne kiralık olarak gelen ve 14 maçta 6 gol 4 asistlik performansıyla sarı lacivertli ekibi ipten alan Tyler Boyd, Vitoria Guimaraes’e geri döndü.

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Kaplan’ın Orgill’le beraber uzun süredir takip ettiği futbolculardan olan Boyd için Süper Lig devlerinin ismi geçse de Yeni Zelandalı oyuncunun BundesLiga ve MLS Ligi’nden teklifler aldığı ortaya çıktı.

BOYD’UN MENAJERİ NETO’YU DA FENERBAHÇE’YE GETİRMİŞTİ

Lig’de Fenerbahçe ve Başakşehir’e gol atarak bir hayli dikkat çeken Tyler Boyd için Trabzonspor ve Fenerbahçe iddiaları ortaya atılsa da oyununun bonservis bedelinin 4-5 milyon Euro civarında olması bordo mavili kulübü Boyd transferinde bir adım geriye attı. Fenerbahçe’nin ciddi bir şekilde ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcunun menajeri daha önce sarı lacivertli ekibe Luis Neto’yu getirirken, iki tarafın aradaki ilişkileri sıkı tutması Boyd transferini güçlü kılıyor.

Sağ kanat, sol kanat ve forvet hattında oynama yeteneğine sahip olan klas futbolcu daha önce Portekiz Ligi’nde Tondela forması da giymişti. 

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