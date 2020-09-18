Fenerbahçe'den Troy Deeney sürprizi

Fenerbahçe'de forvet transferinde çalışmalar devam ederken, sarı lacivertliler bu mevkiye iki oyuncu birden almayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin Watford'de forma giyen Troy Deeney ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı lacivertlilerin Deeney'i alternatif isim olarak düşündüğü ifade edildi.
The Athletic'in haberine göre, oyuncunun çevresine göre Deeney'in Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Watford'a ise henüz resmi teklif yapılmazken, oyuncunun durumu hakkında bilgi alınıyor.
HAFTALIK MAAŞI 100 BİN EURO
Fenerbahçe'nin haftalık maaşı 100 bin euro olan oyuncunun maliyetini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi.
Watford forması giyen Troy Deeney geçtiğimiz sezon ligde 27 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği öne sürüldü. 32 yaşındaki golcünün Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı belirtilirken Fenerbahçe, Watford'a henüz resmi bir teklif yapmadı.
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