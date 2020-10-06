Fenerbahçe'den transfer şov

AKŞAM

Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.

Fenerbahçe, muhteşem başladığı transfer sezonunu şov yaparak kapattı... Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Sarı-Lacivertliler, dün de 3 yeni ismi kadrosuna kattı. Trabzonspor’un 1, Beşiktaş’ın 1, Galatasaray’ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı son günde Sarı-Kanarya, Kemal Ademi, Dimitris Pelkas ve Diego Perotti’ye imza attırdı. Bu üç oyuncunun transferiyle birlikte Sarı-Lacivertli Yönetimin yaptığı transfer sayısı 18’e ulaştı. Oyuncular saat 18.00’den sonra yarım saat arayla açıklandı.



TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ



Sarı-Lacivertliler, ilk olarak önceki gece geç saatlerde Türkiye’ye gelen Alman asıllı İsviçreli santrfor Kemal Ademi’yi açıkladı. 24 yaşındaki 1.98’lik oyuncu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 99 numaralı formayı giyecek olan Ademi, “Fenerbahçe’ye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum.” dedi. Ademi’nin ardından Fenerbahçe, Yunan 10 numara Dimitris Pelkas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

TARAFTAR İÇİN ÇOK ŞEY DUYDUM

Pelkas’la da Ademi’de olduğu gibi 3+1 yıllık mukavele yapıldı. Fenerbahçe’de 14 numaralı formayı giyecek olan Pelkas, ayağının tozuyla “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü” açıklamasını yaptı. Som bomba ise Perotti ile patladı. Arjantinli oyuncuyla da 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Tangocu, “Çok gururluyum bu kadar büyük kulübe geldiğim için. Fenerbahçe taraftarlarını biliyorum. Onlar hakkında çok şey duydum. Arjantinliler gibi çok tutkulu.” diyerek taraftar mesaj yolladı.

27 SENE SONRA İLK

Fenerbahçe, dün attırdığı imzalarla birlikte bu yaz transfer dönemini 18 transferle kapattı ve 27 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi... Sarı-Lacivertliler, en son 1993-94 sezonunda 18 transfer yapmıştı.

