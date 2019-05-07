Fenerbahçe'den Todor Nedelev'e yakın markaj

Fenerbahçe kurmayları Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yakın markaja aldı.

Fenerbahçe scout ekibinin Botev Plovdiv-Levski Sofya karşılaşmasını maçını takip ettiği öğrenildi. Nedelev bu sezon 32 maçta 15 gol kaydederken 13 de asist yapma başarısı gösterdi. Nedelev sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.