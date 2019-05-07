Fenerbahçe'den Todor Nedelev'e yakın markaj
Fenerbahçe scout ekibi, Botev Plovdiv'de forma giyen sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yakın markaja aldı.
Fenerbahçe kurmayları Bulgaristan takımlarından Botev Plovdiv'de forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yakın markaja aldı.
Fenerbahçe scout ekibinin Botev Plovdiv-Levski Sofya karşılaşmasını maçını takip ettiği öğrenildi. Nedelev bu sezon 32 maçta 15 gol kaydederken 13 de asist yapma başarısı gösterdi. Nedelev sağ kanatta ve forvet arkasında da görev alabiliyor.