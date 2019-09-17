Fenerbahçe'den TFF'ye 'Kural hatası' başvurusu!

Fenerbahçe Yönetimi, Alanyaspor'un ikinci golünde kural hatası olduğu yönündeki iddiaların ardından harekete geçti. Fenerbahçe Kulübü, ilk ve ikinci golde kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye maç tekrarı için başvuracak.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre, sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybedilen müsabakada kural hatası yapıldığı iddia edilen pozisyonları incelemek için toplandı.

Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile 48 saat içerisinde federasyona maçın tekrar oynanması için başvuru yapma kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, yayıncı kuruluştan Alanyaspor karşılaşmasının görüntülerini istedi. Görüntüler üzerinden rapor hazırlayacak olan sarı-lacivetliler, sonrasında TFF'ye başvuru yapacak.

Sarı-lacivertliler, TFF'ye yapacağı başvuruda Avrupa'nın farklı liglerinden alınan görüntüleri de kullanacak.

O POZİSYONDA NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aut atışıyla oyuna başlarken topu Jailson'a gönderdi. Papiss Cisse'nin bu sırada ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle bir kural ihlali olduğunu öne süren Fenerbahçe cephesi, maçın tekrarını isteyecek. Ayrıca ilk golden önce taç atışında da yanlışlık olduğu savunulurken, burada da bir ihlal olduğu belirtildi.

RIDVAN DİLMEN'İN TAÇ ATIŞI İDDİASI

Bu arada Rıdvan Dilmen, Alanyaspor'un golüyle ilgili "Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye attığı ilk golde, 'Tacı yanlış yerden kullandın' dedi, korner bayrağına doğru gitti kullandı. Tacın Fenerbahçe'ye geçmesi lazım. Kural değiştiyse bilmiyorum. Tacı kullandı muhtemelen, düdük sesi geldi. Ercan Taner de, "Tacı yanlış yerden kullandın, geri git." dedi. Lap diye gol oldu mu! Ben de hakem Halis yüzünden oldu demiyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNTEKİN ONAY: "KURAL HATASI YOK"

Yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay "Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: "HAKEM DOĞRUYU YAPTI"

Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonal ilgili olarak "Bu pozisyonda kural hatası filan yok. Burada hakemin müthiş bir pozitif uygulaması var. Mesela her faul atışında oyuncuların toptan 9 metre uzaklıkta olması lazım. Ancak çabuk kullanırsan daha yakın olabilirler. Cisse burada yavaş yavaş ceza sahasından çıkarken, Altay topu alıp hemen Jailson'a atıyor. Altay çabuk kullanacak diye Cisse dışarı çıkmak için depar atmak zorunda değil. Tertemiz bir gol, kural hatası yok. Hatta hakemin mükemmel bir kural uygulaması var." açıklamasını yaptı.

BÜLENT YILDIRIM: "CISSE İHLAL DE BULUNMUYOR"

Bir başka eski hakem Bülent Yıldırım ise "Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yok. Kaleci hızlı başlıyor. Alanyalı oyuncu orada diye ihlal olmuyor." dedi.

BÜNYAMİN GEZER: "KURAL HATASI YOK"

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer "Alanyaspor'un attığı ikinci golde kural hatası yok. Kurala göre Papiss Cisse'nin o an ceza sahası dışına çıkacak zamanı yok veya topa da müdahale etmiyorsa kural hatası yoktur. Pozisyon da bu şekilde yaşandı." yorumunu yaptı.

DENİZ ÇOBAN: "KURAL HATASI YOK"

46.dakikada Cisse'nin golünde oyun kuralları açısından bir sorun yoktu. Jailson topu aldığında ona baskı yapan Alanyasporlu Bakasetas ceza sahası dışındaydı. Kural: "Ceza sahasından çıkmayan oyuncu; topa, rakibe müdahale edemez, top için mücadeleye giremez" diyor. Cisse bunların hiç birini yapmıyor, dolayısıyla sorun yok!