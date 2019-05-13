Fenerbahçe'den TFF seçimleri için dev harekat!

Tarihinin en kötü sezonunu geçirmekte olan Fenerbahçe, çok tartışmalı hakem kararlarına karşı mümkün olduğunca sessiz kalmaya çalışıyordu. Ancak Ç. Rize-Galatasaray karşılaşmasındaki tartışmalı kararlar sonrasında sarı-lacivertliler taarruza geçti.

Başkan Ali Koç ve yardımcısı Semih Özsoy'un ardından teknik direktör Ersun Yanal da zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe cephesi bundan sonra en ufak bir hakem hatası yaşanması halinde seslerini yükseltme kararı aldı. Kaos ortamını körüklememek adına korumaya çalıştıkları sessizliğin Fenerbahçe'ye zarar vermeye başladığını düşünen yönetim bundan sonra yumruğunu masaya vuracak.

Ayrıcalık değil adalet

İlk adım, hakem hatalarından yakınan ve adil yönetim isteyen kulüpleri bir araya getirmek olacak. 1 Haziran'da gerçekleştirilecek olan TFF başkanlık seçimleri için Başkan Ali Koç ve ekibi yoğun mesai yapacak. Adil bir düzen oluşturacak ve Türk futbolunu ileriye taşıyacak bir başkan seçilmesi için temaslarda bulunacak olan sarı-lacivertliler adalet arayışını her platforma taşıyacak. F.Bahçe'nin bu yoldaki sloganı ise, "Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz" olacak. Koç, Akhisar maçı sonrasında "Türk futbolunun içindeki aktörlerin hepsi temizlenmeli" ifadelerini kullanmıştı.

(Türkiye)