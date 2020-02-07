Fenerbahçe'den taraftarlarına çağrı

Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
‘Omuz omuza şampiyonluğa’ dediğimiz bu sezonda daima yanımızda olan taraftarımızdan Futbol A Takımımızın maçlarında tribünlerdeki merdiven boşluklarını boş bırakmalarını rica ederiz.
Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklı ve bu eylemin bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kulübümüzün bugüne kadar aldığı cezaların tutarı, 390.000 TL’ye ulaşmıştır. Rakiplerimizden Galatasaray’ın 40.000 TL, Beşiktaş’ın 40.000 TL, Trabzonspor’un ise hiçbir şekilde maddi anlamda yaptırımla karşı karşıya kalmadığını ifade etmek isteriz.
Taraftarımızın bu konuda hassas davranacağından şüphemiz yoktur.
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