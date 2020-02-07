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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 16:40
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 16:42

Fenerbahçe'den taraftarlarına çağrı

Fenerbahçe'den taraftarlarına çağrı

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Fenerbahçe Kulübü, sezon başından bu yana merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklanan toplam ceza miktarını paylaşırken taraftarların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

‘Omuz omuza şampiyonluğa’ dediğimiz bu sezonda daima yanımızda olan taraftarımızdan Futbol A Takımımızın maçlarında tribünlerdeki merdiven boşluklarını boş bırakmalarını rica ederiz.

Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklı ve bu eylemin bu sezon içinde beşinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle kulübümüzün bugüne kadar aldığı cezaların tutarı, 390.000 TL’ye ulaşmıştır. Rakiplerimizden Galatasaray’ın 40.000 TL, Beşiktaş’ın 40.000 TL, Trabzonspor’un ise hiçbir şekilde maddi anlamda yaptırımla karşı karşıya kalmadığını ifade etmek isteriz.

Taraftarımızın bu konuda hassas davranacağından şüphemiz yoktur.

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