Fenerbahçe'den son Mesut hamlesi

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç’un sezon başında kadroya katmak istediği Mesut Özil konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, son dönemde Mesut ile yaptığı görüşmelerde büyük bir aşama kaydetti. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen 31 yaşındaki oyuncu F.Bahçe’nin teklifini değerlendirmeye aldı. Aralık ayında kararını verecek. Arsenal de yüksek maaş nedeniyle Mesut ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. F.Bahçe devre arasında satacağı oyunculardan gelecek sıcak paranın bir kısmını Mesut’un yıllık ücretine ayırmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, Zajc, Jailson, Mehmet Ekici’yi satarak maddi kaynak üretmeyi düşünüyor.

7 MAÇTA 507 DAKİKA OYNADI

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mesut Özil transferine sıcak bakıyor. Yanal, Mesut’un hücum hattında takıma büyük güç katacağını düşünüyor. Başkan Ali Koç da Mesut’a olan ilgisini her fırsatta dile getiriyor. Görüşmelerin Aralık ayında sonlandırılması planlanıyor. Bilindiği gibi Arsenal Emery ile yolları ayırdı. Arsenal’in yeni hocasının Mesut ile ilgili vereceği karar da transferde etkili olacak. Mesut’un Ada ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 7 maçta 507 dakika sahada kaldı. Mesut bu süre içinde 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

10 MİLYONLUK DOLARLIK VİLLA

Mesut Özil, Kasım ayı içinde Küçük Çamlıca’da 10 milyon dolar ödeyerek bir tripleks villa satın almıştı. Mesut’un uzun araştırmalardan sonra eşi Amine Gülşe’yle birlikte evi gezip, gördükten sonra satın alma kararını onayladı. Başarılı orta saha oyuncusu, bu villayı alarak G.Saraylı eski yönetici Ergün Gürsoy’a da komşu oldu. Ailesi Zonguldak Devrekli olan Mesut Özil, zaman zaman baba ocağına gidiyor. Mesut en son Real Madrid’te oynadığı dönemde özel bir uçakla Zonguldak’a gidip, Devrek’teki baba evini ziyaret etmiş, O dönem Real Madrid’i çalıştıran hocası Jose Mourinho’ya bir de Devrek Bastonu hediye götürmüştü.