Fenerbahçe'den son 17 yılın en kötü serisi

Bu sezon ligde son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 lig maçında 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.
Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilerek, galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Fenerbahçe, 2003 yılından bu yana ilk kez böyle bir seriyle karşı karşıya kaldı.
2002-2003'TE 9 MAÇLIK KÖTÜ SERİ
Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda 9 maçlık kazanamama serisine imza atmıştı.
Sarı-lacivertliler, 23 ila 30. haftalarda 8 maç üst üste galip gelemezken, bu süre içinde bir de erteleme maçını kazanamadı ve tarihinin en uzun kazanamama serisini yaşadı.
KÖTÜ REKORA 2 MAÇ KALDI
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanamazsa tarihinin en kötü rekorunu egale etmiş olacak.
2002-2003 sezonunda 9 maç üst üste kazanamayarak bu alandaki en kötü istatistiğine sahip olan sarı-lacivertliler, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı da yenemezse bu rekorunu egale edecek.
Söz konusu 2002-2003 sezonundaki maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|08.03.2003
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-0
|15.03.2003
|Elazığspor-Fenerbahçe
|3-3
|22.03.2003
|Fenerbahçe-Altay
|0-1
|06.04.2003
|Adanaspor-Fenerbahçe
|3-1
|13.04.2003
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|3-3
|Erteleme maçı
|16.04.2003
|Denizlispor-Fenerbahçe
|1-1
|20.04.2003
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-0
|26.04.2003
|Fenerbahçe-Samsunspor
|1-1
|03.05.2003
|Bursaspor-Fenerbahçe
|2-1
GEÇEN SEZONDAN BİLE KÖTÜ
Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği geçen sezon bile bu kadar uzun süre galibiyete hasret kalmamıştı.
Geçen sezon ligi 46 puanla 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, en fazla üst üste 6 maç galip gelememişti.
11 ŞUBAT'TAN BU YANA GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, resmi maçlarda 11 Şubat'tan bu yana taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 11 Şubat'ta TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında 1-0'la alan sarı-lacivertliler, daha sonra 6 resmi maç yaptı.
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