Fenerbahçe'den sol kanada Fabio Martins hamlesi

Fenerbahçe, Braga'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i gündemine aldı. Portekiz ekibi, başarılı futbolcuyu 5 milyon euro karşılığında satmak isterken Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonuyla kiralama hedefinde. İki ekip arasında görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe, yeni sezon adına transfer çalışmaları kapsamında Braga'dan Fabio Martins'i gündeme aldı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncu için görüşmelerde bulunduğu aktarılmakta.



BRAGA SATMAK, FENER SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK İSTİYOR

O Jogo'nun haberine göre Braga, oyuncuyu 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında satmaya karar vermiş durumda fakat Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile Fabio Martins'i kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, talep edilen bonservis bedelini yüksek bulsa da görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Oyuncunun transferi adına daha önce kaleci Fabiano'yu Sarı-Lacivertliler'e getiren şirket Footinvest'in devrede olduğu aktarılmakta.

Geçtiğimiz sezon Famalicao forması altında parlayan Fabio Martins için Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de birer takımın devrede olduğu iddia edilmekte.