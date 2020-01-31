Fenerbahçe'den Portekiz 2. Ligi'ne gitti

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e transfer oldu.
Yusuf Mert açıklamasında, "Kariyerimde yeni macera olacak. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Çok gol sevinci yaşamak istiyorum. Gole aç olarak buraya geldim" dedi.
Genç yıldız adayı sezonun ilk devresini Boluspor'da geçirmişti.
Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"
Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın'ın maliyeti netleşti.