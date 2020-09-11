Fenerbahçe'den Papiss Cisse atağı! 'Bizi şampiyon yapar'

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş'la görüşen Papiss Cisse, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon euroluk sözleşme arayan tecrübeli golcüyle dirsek teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un da transferine sıcak baktığı Senegalli forvet için “Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar” görüşünü savunuyor.

Transfer döneminde adeta şov yapan ve forvet transferine yönelen Fenerbahçe, Erol Bulut'ın raporu doğrultusunda Zahavi transferini tamamen rafa kaldırdı. Vedat Muriqi'yi 20.5 milyon euro bonservis bedeli ile Lazio'ya satan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi: Papiss Cisse.



Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Cisse, kariyerine Anderlecht'te devam etmek istiyor ancak istediği sözleşmeyi Belçika temsilcisinden alamıyor.

1,5 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME ARIYOR

Anderlecht'ten 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro teklif alan Cisse, 1.5 milyon euroluk sözleşme arıyor ve bu talebini yerine getirecek kulüpler ile görüşmelerini sürdürüyor.

DİRSEK TEMASI KURULDU

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber Alanyaspor'da uzun bir süre çalışan Cisse, sarı-lacivertli yönetimin de gündemime geldi. Bu sezon "şampiyon olacak bir kadro" kurarak taraftarıyla da barışmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki Cisse ile dirsek temasına başladı.

EROL BULUT DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da Cisse transferine sıcak bakıyor ve transfer komitesine bu yönde rapor sundu. Manchester'da yaşayan ailesine daha yakın olabilmek adına Belçika'da forma giymek isteyen Cisse'nin sözleşme şartları üzerinde görüşen sarı-lacivertli yönetim, uygun sözleşme süresi ve ücretini yakalaması durumunda Senegalli futbolcuyu kadrosuna katacak.

“BİZİ ŞAMPİYON YAPAR”

Sarı-lacivertli yönetimin bir kısmı Cisse transferine "Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar" görüşünü savunurken, diğer kısmı ise Cisse'nin yaşından dolayı taraftar tepkisinin olabileceğini ve yaratılan pozitif havanın dağılabileceğini savunuyor.