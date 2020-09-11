  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 15:04
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Papiss Cisse atağı! 'Bizi şampiyon yapar'

Fenerbahçe'den Papiss Cisse atağı! 'Bizi şampiyon yapar'

Paylaş

Sporx

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş'la görüşen Papiss Cisse, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon euroluk sözleşme arayan tecrübeli golcüyle dirsek teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un da transferine sıcak baktığı Senegalli forvet için “Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar” görüşünü savunuyor.

Transfer döneminde adeta şov yapan ve forvet transferine yönelen Fenerbahçe, Erol Bulut'ın raporu doğrultusunda Zahavi transferini tamamen rafa kaldırdı. Vedat Muriqi'yi 20.5 milyon euro bonservis bedeli ile Lazio'ya satan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi: Papiss Cisse.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş ile görüşmelerini sürdüren Cisse, kariyerine Anderlecht'te devam etmek istiyor ancak istediği sözleşmeyi Belçika temsilcisinden alamıyor.

1,5 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME ARIYOR

Anderlecht'ten 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 800 bin euro teklif alan Cisse, 1.5 milyon euroluk sözleşme arıyor ve bu talebini yerine getirecek kulüpler ile görüşmelerini sürdürüyor.

DİRSEK TEMASI KURULDU

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile beraber Alanyaspor'da uzun bir süre çalışan Cisse, sarı-lacivertli yönetimin de gündemime geldi. Bu sezon "şampiyon olacak bir kadro" kurarak taraftarıyla da barışmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 35 yaşındaki Cisse ile dirsek temasına başladı.

EROL BULUT DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut da Cisse transferine sıcak bakıyor ve transfer komitesine bu yönde rapor sundu. Manchester'da yaşayan ailesine daha yakın olabilmek adına Belçika'da forma giymek isteyen Cisse'nin sözleşme şartları üzerinde görüşen sarı-lacivertli yönetim, uygun sözleşme süresi ve ücretini yakalaması durumunda Senegalli futbolcuyu kadrosuna katacak.

“BİZİ ŞAMPİYON YAPAR”

Sarı-lacivertli yönetimin bir kısmı Cisse transferine "Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar" görüşünü savunurken, diğer kısmı ise Cisse'nin yaşından dolayı taraftar tepkisinin olabileceğini ve yaratılan pozitif havanın dağılabileceğini savunuyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar'
Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar'

Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar'

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi
Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı

Lig başlıyor… Takımlar sezona hazır mı?

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom transferi bugün takasla bitiriyor
Cimbom transferi bugün takasla bitiriyor

Cimbom transferi bugün takasla bitiriyor

Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Taraflar bugün bir kez daha görüşüp transferi sonuçlandırabilir.

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki
İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

İşte Abdullah Avcı'nın yeni görevi! Beşiktaşlılardan büyük tepki

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak. Avcı'nın bu kararı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli antrenöre büyük tepki gösterdi.

G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti
G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti

G.Saray'dan Adanaspor'a bonservisiyle gitti

Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'i, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sattı. Turuncu-Beyazlılar, Cimbom'a yetiştirme bedeli ödeyecek.

Sıra Visca'da! 'Dostum, ağabeyim' dediği başkanla dev zirve
Sıra Visca'da! 'Dostum, ağabeyim' dediği başkanla dev zirve

Sıra Visca'da! 'Dostum, ağabeyim' dediği başkanla dev zirve

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışından elde edilen gelir sonrası Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçiyor. Emre Belözoğlu, ‘dostum, ağabeyim' dediği Göksel Gümüşdağ ile Visca transferi için tekrar bir araya gelecek. Sarı-Lacivertliler bu kez para teklifinde de bulunacak.

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi
Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe ile Rizespor arasında Muriqi krizi patlak verdi

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi İtalyan devi Lazio'ya satmasının ardından Çaykur Rizespor ile Sarı-Lacivertliler arasında kriz patlak verdi. Kosovalı golcünün sonraki satışından yüzde 15 payı olan Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'nin para yerine oyuncu teklifini reddetti.

Anlaşma tamam! Özel uçakla imzaya geliyor
Anlaşma tamam! Özel uçakla imzaya geliyor

Anlaşma tamam! Özel uçakla imzaya geliyor

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile el sıkıştı. Tecrübeli ön libero, pazar günü özel uçakla İstanbul'a gelip kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan 1+1 yıllık imzayı atacak. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuya yıllık 1,3 milyon euro maaş ödeyecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.