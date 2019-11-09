Fenerbahçe'den Ozan Tufan haberlerine yalanlama

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

"Bugün skorer.com internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli spor mecralarına da yansıyan futbolcumuz Ozan Tufan'ın Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'la tartıştığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında maç esnasında hiçbir tartışma yaşanmamıştır.

Müsabaka süresince herhangi bir takımda yaşanabilecek yedek kulübesi ile bir oyuncu arasında futbolun doğal akışına uygun bir diyaloğun A takım hocamız Ersun Yanal ile oyuncumuz Ozan Tufan arasında bir tartışma yaşanmış gibi servis edilmesini yakışıksız buluyoruz.

Kamuoyunu doğru bilgilendirme görevi olan bu medya kuruluşunu ve haberi kullanan tüm mecraları sorumluluklarının bilincinde davranmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

OZAN TUFAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından, başarılı futbolcu da sosyal medya hesabından bir paylaşıda bulundu.

Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Tufan, paylaşımına sarı - lacivert kalp bırakarak Ersun Yanal'ı etiketledi.

Ozan Tufan'ın paylaşımı;