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Fenerbahçe'den orta sahaya Maycon hamlesi

Fenerbahçe'den orta sahaya Maycon hamlesi

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’in Shakhtar Donetsk’te forma giyen Maycon’la ilgilendiği iddia edildi.

AKŞAM

SEZON sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gerekli mevkilere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler’in öncelikli hedefi sol bek olsa da orta sahaya da bir transfer yapılmak isteniyor.

Emre, Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci ve Jailson gibi isimlerin yanına düşünülen ismi Rus basını açıkladı... ict-online.ru’nun haberine göre; Sarı Kanarya, Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı orta sahası Maycon ile ilgileniyor.  22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin nabız yokladığı belirtildi. 2018 yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Corinthians’tan Shakhtar’a 6 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Maycon de Andrade Barberan’ı sezon başında Arsenal de istemişti. Piyasa değeri şu an 8 milyon euro olan Sambacının 2023’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 


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