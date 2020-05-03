Geçen yaz Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan Valbuena, "Fenerbahçe'de iki yıl geçirdikten sonra başka bir şey istedim. Olympiakos beni istedi ve doğru karar verdim." dedi.

Olympiakos'u Marsilya'ya benzeten 35 yaşındaki futbolcu, "Burası küçük bir Marsilya. Kulübün temsil ettiği her şey, taraftarların, kültürün ve Akdeniz'in tutkusu... Başka bir şey." diye konuştu.

Olympiakos adına tüm kulvarlarda 8 gol kaydeden Valbuena, "İstatistiklerim iyi. Sahada kendimi gösterebilmek için saygı görmem ve düşünülmem gerekiyordu." ifadesini kullandı. (Ajansspor)