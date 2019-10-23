Fenerbahçe'den ocak ayında 3 transfer bombası: Mesut Özil, Vitalii Mykolenko, Melih İbrahimoğlu

Fenerbahçe ocak ayında transfer şov yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon şampiyonluk için kenetlenen sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde birçok isme imza attırmıştı. Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyonluk yolunda büyük önem taşıdığının farkında olan teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Deneyimli teknik adamın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transferdeki yol haritasını belirledi.

İşte Fenerbahçe'nin 3 transfer hedefi...

MESUT OCAKTA İSTANBUL'DA!

Bu sezon Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil için yeni iddialar ortaya atılıyor.

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gideceği yönünde haberler yapmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'nin de yıldız oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelere devam ettiği belirtilirken, ocak ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. İngiliz ekibiyle bu sezon ligde yalnızca 71 dakika şans bulan Mesut'un 6 ay kiralık olarak Fenerbahçe forması giyeceği kaydediliyor.

AYRILMAM DEMİŞTİ AMA...

Emery'nin, sistemine uymadığı gerekçesiyle sezon başından bu yana forma vermediği Mesut'u gelecek dönemlerde de kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'den gitmeyeceğini söyleyen Mesut'un ise İspanyol hocanın bu tavrından sonra ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Arsenal'de yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut'u kiralanması durumunda ise Fenerbahçe'nin kasasından para çıkmayacağı ve bu oyuncunun maaşını İngiliz kulübünün ödemeye devam edeceği vurgulandı.

SOL BEK İÇİN YENİ HEDEF

Sezon başında Roma'nın yıldızı Aleksandar Kolarov için uzun süre temas halinde olan Fenerbahçe, görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı- lacivertliler, ocak ayı öncesi harekete geçti.

Yönetim, daha önce de gündeme gelen Vitalii Mykolenko'nun transferi için düğmeye bastı. 20 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun birçok maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu rapor verdiği öğrenildi.

2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Dinama Kiev'in alt yapısından yetişen Mykolenko, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

COMOLLI 19'LUK YILDIZI İSTİYOR

İhtiyacı olan bölgelere takviye yapacak olan Fenerbahçe, genç yıldızların da peşine düştü. Sarı-lacivertliler, Rapid Wien'de oynayan Melih İbrahimoğlu'na göz dikti.

19 yaşındaki orta saha için sportif direktör Comolli'nin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Comolli'nin; Melih'in Eljif gibi kulübe kazanç sağlayabileceğini yönetime rapor ettiği de belirtildi.

(Takvim)