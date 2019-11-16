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  3. Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması: Hocamız görevinin başındadır

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması: Hocamız görevinin başındadır

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması: Hocamız görevinin başındadır

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic'in görevine devam edeceğini ve istifa ettiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, sezona iyi bir giriş yapamayan basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa kararı aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic'in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır" ifadeleri yer aldı.


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