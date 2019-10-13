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  3. Fenerbahçe'den Nabil Dirar'a yeni kontrat teklifi

Fenerbahçe'den Nabil Dirar'a yeni kontrat teklifi

Fenerbahçe'den Nabil Dirar'a yeni kontrat teklifi

Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldızı Nabil Dirar'a 1.5 milyon euro'dan 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Fenerbahçe yönetimi, profesyonelliği ile takdir toplayan Faslı oyuncu Nabil Dirar ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığında fıtık rahatsızlığına rağmen iğnelerle sahaya çıkan dirar, fedakarlığıyla takdir topladı. Yönetimin devre arasında tecrübeli sağ beke yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

Yönetimin yıllık 1.5 miylon euro'dan 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edeceği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Dirar da sarı-lacivertli takımın sözleşme yenileme teklifine sıcak bakıyor.

(Yeni Şafak)

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