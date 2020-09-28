Fenerbahçe'den Muslera'ya başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera'nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz."
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı. Alışılmış performansından uzak olduğu gözlenen Visca, 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kalabildi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom tribünleri bu kez boş kalınca statta bol bol fotoğraf çekti.