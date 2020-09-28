Fenerbahçe'den Muslera'ya başsağlığı mesajı

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Galatasaray'a ceza yolda Galatasaray'a ceza yolda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.

71 dakikada kaleye şut bile çekemedi 71 dakikada kaleye şut bile çekemedi Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.

Muslera'nın acı günü Muslera'nın acı günü Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Edin Visca yokları oynuyor Edin Visca yokları oynuyor Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı. Alışılmış performansından uzak olduğu gözlenen Visca, 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kalabildi.