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  3. Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı! 'Yurt dışına gidersen transferine izin veririz'

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı! 'Yurt dışına gidersen transferine izin veririz'

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı! 'Yurt dışına gidersen transferine izin veririz'

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.

İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Takvim)


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