Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava

Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse’nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, sonunda Kruse’ye karşı harekete geçti.
FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi. Sarı-Lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı.
Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor.
Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.
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