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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 09:02
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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava

Fenerbahçe'den Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik dava

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Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.

Max Kruse, 18 Haziran’da maaşının zamanında yatırılmadığını gerekçe göstererek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Tecrübeli oyuncu, 6 Ağustos’ta Union Berlin’e imza attı. Ali Koç ve yöneticiler her fırsatta Kruse’nin yaptığının hukuk dışı bir hareket olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, sonunda Kruse’ye karşı harekete geçti.

FIFA’ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Fenerbahçe, salgın dönemine kadar futbolcuya ödemesinin zamanında yapıldığını bildirdi. Sarı-Lacivertliler, Max Kruse’ye karşı 160 milyon TL’lik bir dava açtı.

Yönetim, oyuncularla yaşanan anlaşmazlıklar konusunda FIFA’nın salgın döneminde kulüplerin yanında yer alacağını umuyor.

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