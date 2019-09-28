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  3. Fenerbahçe'den Max Kruse ve Galatasaray'dan Babel İstiklal Marşı'na eşlik etti

Fenerbahçe'den Max Kruse ve Galatasaray'dan Babel İstiklal Marşı'na eşlik etti

Fenerbahçe'den Max Kruse ve Galatasaray'dan Babel İstiklal Marşı'na eşlik etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dünya derbisinden önce yapılan seremoni sırasında oldukça dikkat çeken bir görüntü ekranlara yansıdı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Alman futbolcu Max Kruse, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kruse'nin İstiklal Marşı'na eşlik etmesi yayıncı kuruluş tarafından da bir süre ekrana getirildi. Max Kruse'un yanı sıra Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'in de İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Öte yandan maçtan hemen önce Fenerbahçe taraftarının kendilerine ayrılan tribünde Koray Şener için açtığı pankart da Galatasaray taraftarı tarafından alkışlandı.

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