Fenerbahçe'den Martin Skrtel'e son teklif

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi hala çözüme kavuşmadı.

Başta Parma olmak üzere bir çok kulüpten teklif alan Slovak stoper ile bu hafta içinde son kez bir araya gelinecek.

Damien Comolli, Skrtel'in menajerine Fenerbahçe kulübünün son teklifini iletecek. Anlaşma sağlanırsa Skrtel 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Skrtel ile fiyat konusunda bir anlaşmazlık yaşanmadığı ancak sözleşmenin süresinde ihtilaf olduğu daha önceden yazılıp çizilmişti. Skrtel, Fenerbahçe'den en az 2 yıllık sözleşme talep etmişti.

Sarı-lacivertli takımla son kez görüşecek Martin Skrtel'in bu görüşmede kesin kararını vermesi bekleniyor.

Bu arada Yunan basını, Fenerbahçe'den ayrılan Mathieu Valbuena'yı renklerine bağlayan Olympiakos'un Martin Skrtel ile de ilgilendiğini öne sürdü.

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