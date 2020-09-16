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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 09:22
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Fenerbahçe'den Mandzukic ve Diego Costa yalanlaması

Fenerbahçe'den Mandzukic ve Diego Costa yalanlaması

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IHA

Fenerbahçe kulübü, basında yer alan transfer iddiaları hakkında yalanlama yayımladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa’nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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