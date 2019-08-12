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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:04
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  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:08

Fenerbahçe'den Mahmut ve İrfan Can için 7 milyon Euro!

Fenerbahçe'den Mahmut ve İrfan Can için 7 milyon Euro!

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Fenerbahçe, Başakşehir'e Mahmut ve İrfan Can için 7 milyon euro önermeye hazırlanıyor. Mensah için yapılan ilk atak sonuçsuz kaldı.

Fenerbahçe yönetimi orta saha için uluslararası piyasada aradığını bulamadı. Fejsa ile başlayan, Gustavo ve M'Vila ile devam eden arayışlarda son olarak Morgan Schneiderlin liste başı oldu. Ancak Everton, rotasyonunda kullanılacağından Fransız oyuncunun takımda kalmasına karar verdi. Kanarya, bu gelişmelerin ardından orta alan konusunda yeniden iç piyasaya yöneldi.

9 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in orta sahasında etkili performanslar gösteren Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci konusunda girişim yapma kararı aldı. Başakşehir iki oyuncu için toplam 9 milyon Euro fiyat belirlerken, Fenerbahçe 7 milyon Euro vermeyi planlıyor. Öte yandan sarılacivertliler Bernard Mensah için Kayseri'ye 3 milyon Euro kiralama, 3 milyon Euro gelecek sezon zorunlu satın alma olmak üzere toplam 6 milyon Euro teklif yaptı. Ancak kabul edilmedi.

ZAJC'IN ELİ KULAĞINDA

Fenerbahçe, Eljif'ten sonra yeni bir satış daha gerçekleştirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc için gizli görüşmeler yürütüyor. Rus ve İspanyol takımlarının 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı ancak yönetimin ancak 8 milyon Euro'ya onay vereceği belirtildi. Fenerbahçe Zajc'ın satışıyla nefes alıp transferde rahat adımlar atmayı hedefliyor.

(Sabah)

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