Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! Sporcularda son durum...

Fenerbahçe, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın koronavirüs testine girdmesinin ardından bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Hastanede COVİD-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvarına gönderilmiştir.
Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.
Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler.
Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe, Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de sezona corona virüs nedeniyle ara verilse de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Ligden düşme adayları arasında bulunan Kayserispor'un yıldız futbolcusu Mensah'ın adı daha önce Beşiktaş ile anılsa da Galatasaray flaş bir atakla devreye girdi.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmadan önce orta saha futbolcusu olan Jailson'u stoperde oynatması takım adına pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltıya sebebiyet veren oyunculardan biri oldu.
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, sosyal medyadan bir açıklama yayımladı.
Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle Belarus Ligi hariç Avrupa'daki tüm futbol ligler ertelendi. Avrupa'nın dev kulüpleri salgın nedeniyle ekonomik olarak çıkmaza girmiş durumda. Liglerin ertelemesi üzerine borsada işlem gören kulüpler dibe vurdu. Bu listede Türk takımları da yer aldı.
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