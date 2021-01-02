Fenerbahçe'den korona açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm oyuncularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, 22 Aralık'ta Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.