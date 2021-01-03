Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya son maçlarda ezici üstünlük

Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa mücadelesi için kadro sıkıntısı yaşıyor. Fenerbahçe'de 4 futbolcudan 2'si koronavirüsü atlatırken Tolga Ciğerci'nin sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği için kadroda yer almayacak. Hafif ağrıları bulunan Ferdi Kadıoğlu ise dün takıma dahil oldu.
OZAN TUFAN VE GUSTAVO NEGATİF
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan ve Gustavo'dan sevindirici haber geldi. Karantina süreleri dolan ve yapılan testlerde negatif çıkan futbolcular takıma dahil olmaya başladı. Ozan Tufan dün takımla yapılan idmana yer alırken, Gustavo ise karantina süresini dün doldurduğu için bugün takıma dahil oldu. İki futbolcunun da karşılaşmaya 11'de başlayıp başlamayacağı maç saatinde belli olacak.
TOLGA CİĞERCİ SAKATLANDI
Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, Kasımpaşa hazırlıklarında sakatlandı. Sol adale bölgesinde ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlanırken MR sonucu da belli oldu. Sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
3 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SONA ERDİ
Fenerbahçe'de yaşanan olumsuzlukların yanı sıra 3 futbolcunun sakatlığı sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte takımlara çalışmalarda yer alan Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Enner Valencia'nın Kasımpaşa maçında görev alması bekleniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Kasımpaşa maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Nazım, Lemos (Sadık), Tisserand, Novak, Mert Hakan, Sosa, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta"
Acun Ilıcalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fortuna Sittard'ın hissedarlarından olan Acun Ilıcalı, yakında başkan olacağını söyledi.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımda gözden çıkarılan Mesut Özil'le ilgili soruya cevap verdi. Arteta, adı Fenerbahçe'yle anılan futbolcu için “Oyuncuların kontratlarına saygı duymak zorundayız. Yeni oyuncular almak izin eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Herkesin durumu ne kadar erken netleşirse bizim için o kadar iyi olacak” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı Jeremain Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Mirin'e Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Kayserispor talip olurken, Douglas'la da Denizlispor ilgileniyor. Yıllık maaşı 2,2 milyon euro olan Lens ise kalan ücretinin bir bölümünün ödenmesi halinde yolları ayırmaya razı.