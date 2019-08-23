Fenerbahçe'den Havard Nordtveit sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da top koşturan Havard Nordtveit'i gündemine aldı. Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen Norveçli futbolcunun transferinde sona gelindi.
29 yaşındaki oyuncu, Haugesund'da başladığı futbol kariyerine Arsenal rezerv takımında devam etti. İngiliz ekibinin Salamanca, Lillestrom ve Nürnberg'e kiraladığı Norveçli, 2010/2011 sezonunun devre arasında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.
2016 yazında West Ham United kadrosuna bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 sezon sonra 8 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a gitti.
Birçok mevkide forma giyebilen Nordtveit, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Fulham'a kiralandı.
(Habertürk)
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Hoffenheim'ın orta saha oyuncusu Havard Nordtveit'in transferinde mutlu sona çok yakın...
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