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  3. Fenerbahçe'den Hatem Ben Arfa için son atak!

Fenerbahçe'den Hatem Ben Arfa için son atak!

Fenerbahçe'den Hatem Ben Arfa için son atak!

Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Ben Arfa için bir gişimde daha bulunacağı öne sürüldü. Hedef, taraftara son gün hediyesi vermek.

Adil Rami, Mevlüt Erdinç, Luiz Gustavo... Bombaları peş peşe patlatan Fenerbahçe, son gün bir sürpriz daha yapma niyetinde. Damien Comolli'nin yakından tandığı Hatem Ben Arfa için transferin bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacağı öne sürüldü. 

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldızın eski takımı Nice'e döneceği kaydedilmişti. Ancak bir türlü anlaşma sağlanamadı.

TAM BİR JOKER

Yönetim, hedeflenen bölgelere transferi tamamladı. Buna rağmen taraftara son gün hediyesi vermek için Ben Arfa'yla görüşmelerin yeniden başladığı iddia edildi. 

Comolli'nin, vatandaşını ikna etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. Kanatlarda, forvet arkasında ve ileri uçta görev yapabilen Ben Arfa, gelmesi halinde Jailson gibi Ersun Yanal için önemli bir joker olacak. 

(Fanatik)

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