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Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu sürprizi

Milan'dan forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği iddia edildi.

Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ileri sürüldü.

İtalya basınından Calciomercato'da yer alan haberde; "Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalmak istemesi sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifini reddetti" ifadeleri yer aldı.

MILAN 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Milan'ın Çalhanoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Torino'nun 25 yaşındaki oyuncu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Hakkımda çıkan transfer dedikodularını asla anlayamıyorum. Tüm gazeteciler transfer hakkında konuşuyor. Menajerim bu konularla ilgileniyor. Ben sadece işime odaklanıyorum. Yeni bir teknik direktörümüz var, takım içinde yeni bir rolüm var. Sadece daha fazla çalışmamız gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)

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