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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 13:46
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  • 24 Mart 2020 Salı 13:51

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz transfer teklifi

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'e sürpriz transfer teklifi

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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la henüz sözleşme yenilemeyen eski oyuncusu Gökhan Gönül için devreye girdi. Taraftarın Beşiktaş'a gitmesine rağmen tepki göstermediği yıldız oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına hoca işini büyük ölçüde çözüme kavuşturarak başlamak isteyen Fenerbahçe'den transferde de sürpriz bir atak geldi. Sarı Lacivertli kulübün 3 yıl önce sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül için devreye girdiği iddia edildi.

Beşiktaş'la henüz sözleme yenilemeyen Gökhan Gönül'e Sarı-Lacivertli yönetim menajeri aracılığıyla 1+1 yıllık teklif yapıldı. 34 yaşındaki oyuncuya "Gel futbolu Fenerbahçe'de bırak" mesajı da iletildi. 9 yıl Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan'a taraftar fazla tepki göstermemişti. 

Cevabı bekleniyor

Gökhan, geçen sezon Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye gol atmasına rağmen sevinç gösterisi yapmamıştı. Tecrübeli sağ bekin teklife kısa bir süre içinde yanıt vermesi bekleniyor.

(Vatan)

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