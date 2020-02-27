Fenerbahçe'den giden coşuyor! Dev takımlar peşlerinde...

Sarı-Lacivertliler’de birçok ismin performansı dibe vurdu. Fenerbahçe’nin sezon başında yollarını ayırdığı Valbuena, Ayew ve Slimani ise takımlarında tam anlamıyla coştu. Özelikle Monaco’da adeta yeniden doğan ve 17 resmi maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan Islam Slimani; ara transfer döneminde Manchester United ile Tottenham’ın radarına bile girdi.

Ganalı futbolcu Andre Ayew, geçen sezon Slimani’ye oranla daha iyiydi ancak o da beklentiler çok altında kaldı. Performansıyla değil ama karakteriyle özellikle Ali Koç’u kendine hayran bıraktı. Buna rağmen kiralık sözleşmesi bitince Ayew ile yollar ayrıldı. Başarılı oyuncu geri döndüğü Swansea’de bu sezon fırtına gibi esiyor. Andre Ayew, 33 resmi maçta fileleri 13 kez sarsarken, 5 golün hazırlayıcısı oldu. Siyah-Beyazlılar, Championship’te hâlâ Play-Off iddiasını koruyabilmesini Ayew’e borçlu.

Fransız futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe’nin düşme hattından 6. sıraya kadar yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Buna rağmen Mathieu Valbuena ile yeni sözleşme imzalanmadı, oyuncunun adresi Olympiakos oldu. Tecrübeli yıldız, sezon başında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Olympiakos’u asistleriyle sırtladı. Başarılı performansı haftalar geçtikçe daha da yükseldi. Valbuena, bu sezon 29 resmi maçta 8 gol atarken tam 18 asist yaptı! Fenerbahçe’de Muriç- Kruse-Rodrigues üçlüsünün toplam asist sayısı 19...

Cezayirli forvet, geçen sezonun flaş transferi olsa da kimsenin beklemediği kadar kötü performans sergiledi. Takımın dibe vurmasıyla, Islam Slimani’ye olan eleştiriler tavan yaptı. Tecrübeli oyuncu, ligde sadece 1 gol atarak Fenerbahçe’ye veda etti. 31 yaşındaki forvet, bu sezon kiralandığı Monaco’da ise adeta yeniden doğdu. 17 resmi maçta 9 gol atıp, 7 asist yapan İslam Slimani; ara transfer döneminde Manchester United ve Tottenham’ın radarına bile girdi! Slimani, Monaco’nun en etkili oyuncuları arasında yer alıyor.

(Fanatik)