Fenerbahçe'den Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe’den İtalya Seri A ekibi Genoa’ya transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc’ın korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.
Genoa’nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 1 Ekim tarihinde yapılan korona virüs testlerinde Petar Brlek ve Miha Zajc’ın sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken İtalyan ekibinde pozitif vaka sayısı 19’a yükselmiş oldu.
Ayrıca yapılan açıklamada oyuncuların tedavi ve karantina sürecine başlandığı da bildirildi.
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